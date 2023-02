L'Inter e il valzer dei difensori. Tuttosport: "Si allontana Schuurs, Pavard nome caldo"

Stefan De Vrij è ormai ad un passo dal rinnovo con l'Inter. La conferma è arrivata dallo stesso olandese a margine del match con la Samp: per lui - scrive oggi Tuttosport - si ragiona sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno (o addirittura un triennale secco) alle cifre attuali. Più intricata la situazione di Francesco Acerbi, che ha lo stesso agente di De Vrij ma sul quale pende un diritto di riscatto dalla Lazio che l'Inter vorrebbe ridiscutere: anche qui non si esclude il lieto fine, ma c'è qualche passaggio in più da compiere. Una doppia potenziale conferma che allontanerebbe da Milano Perr Schuurs, che l'Inter considera come possibile alternativa agli stessi De Vrij e Acerbi, e non come sostituto di Skriniar. Resta calda, invece, la pista Pavard: una volta chiarite le sue intenzioni nei confronti del Bayern, con cui è in scadenza nel 2024, Marotta e Ausilio potrebbero tornare all'attacco.