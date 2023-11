L'Inter si tiene stretta Darmian, Tuttosport: "Ha deciso di attivare la clausola di rinnovo"

Rinnovo in arrivo in casa Inter. Come riferisce oggi Tuttosport, infatti, Matteo Darmian è pronto ad allungare fino al 2025 il contratto che andrà in scadenza il 30 giugno 2024. Il club nerazzurro è soddisfatto delle prestazioni del giocatore, tanto che ha già deciso di attivare la clausola unilaterale di rinnovo annuale inserita nell’ultimo contratto dell'ex Manchester United. "Per la felicità di tutte le parti in causa, compresa chiaramente quella del calciatore, entusiasta di poter proseguire la carriera ancora nella Milano nerazzurra", aggiunge TS.