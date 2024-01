L'Inter vuole un attaccante, il CorSport: "Sanchez può partire, ma il budget è zero"

Se la coppia titolare Lautaro Martinez-Marcus Thuram sta facendo sognare l'Inter, diverso è il discorso dei rincalzi Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, che fin qui non sono stati di grande aiuto alla squadra di Simone Inzaghi. Per questo, come scrive il Corriere dello Sport, l'Inter è alla caccia di rinforzi in attacco, ma muoversi nel mercato di gennaio, con le difficoltà dei nerazzurri, è molto complicato.

L'idea: via Sanchez e un attaccante low cost

L'Inter non ha intenzione di blindare Alexis Sanchez, che ha ricevuto (e rifiutato) alcune opzioni in Arabia Saudita e che pensa di poter essere protagonista nella seconda parte di stagione. Ma con l'andare del mercato la posizione del cileno potrebbe cambiare e lo stesso Nino Maravilla potrebbe cedere alle voci. L'Inter andrebbe così alla ricerca di un nuovo profilo sul mercato, però a budget zero. Secondo il quotidiano, ci sono alcuni nomi che intrigano, come Anthony Martial del Manchester United e Armando Broja del Chelsea, ma l'unico budget a disposizione sarebbe il risparmio dello stipendio di Sanchez e l'incasso dell'addio di Sensi.