L'interrogativo del QS: "Ibra offre le giuste garanzie da un punto di vista fisico?"

Altro infortunio per Zlatan Ibrahimovic: va ko il polpaccio. Nuovo controllo tra dieci giorni, 2020 finito in anticipo e ritorno, se tutto andrà bene, per Milan-Juventus del 6 gennaio. Il QS pone un interrogativo. Ibra ha già saltato 11 gare quest'anno su 21 totali: offre ancora le giuste garanzie dal punto di vista fisico? Per il ruolo di vice, Milik in primissima fila, ma il Napoli chiede 18 milioni. Giroud e Jovic rimangono le alternative.