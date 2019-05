L'intervista di Tuttosport a Marchisio: "Juve, prendi Klopp e Pogba"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport apre con un'intervista ad un grande ex bianconero come Claudio Marchisio, e titola: "Juve, prendi Klopp e Marchisio". Il centrocampista, prodotto del vivaio bianconero ed ora in forza allo Zenit San Pietroburgo consiglia alla dirigenza Juventina di affidarsi al tecnico attualmente al Liverpool e di riportare a Torino Paul Pogba, ora al Manchester United. Spazio anche per l'attesissimo incontro tra Massimiliano Allegri ed il numero uno bianconero Andrea Agnelli, in programma per oggi.

Coppa Italia show - Taglio alto per la finale di Coppa Italia in programma questa sera all'Olimpico di Roma. La finale tra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Lazio di Simone Inzaghi promette grande spettacolo, condito da emozioni e gol. Per la Dea c'è l'appuntamento con la storia: potrebbe tornare ad alzare la coppa nazionale a quasi sessant'anni dall'ultimo successo, targato 1962/1963.

"In Belotti rivedo Pulici" - Incoronazione pesante da parte di Ciccio Graziani per il bomber granata Andrea Belotti. Il campione del mondo dell'82 rivela che nel Gallo "rivede Pulici", primatista dei marcatori del club granata di tutti i tempi, con 172 reti messe a segno con la maglia del Torino. Andrea Belotti veste la maglia del Torino dall'estate 2015, ed ha già raccolto oltre 60 reti.