L'ira dei tifosi a La Repubblica (ed. Roma): "Ora basta"

Dopo l'annuncio di ieri da parte della società e la conseguente conferenza stampa di Daniele De Rossi in cui è stato comunicato l'addio tra la Roma e il suo capitano, è scattata l'ira dei tifosi giallorossi. L'edizione romana de La Repubblica titola: "Ora basta!". Dopo l'addio al calcio giocato di Francesco Totti, arrivato ormai due stagioni fa, un altro simbolo di Roma lascerà la maglia giallorossa e non per volere personale. Il capitano Daniele De Rossi disputerà la sua ultima gara all'Olimpico con la maglia della Roma domenica 26 maggio contro il Parma, prima di scegliere una nuova avventura in cui continuare con il calcio giocato, prima di vestire i panni da dirigente possibilmente di nuovo a Roma.