L'osservato speciale di stasera secondo Tuttosport: "Juve, guarda Chiesa"

vedi letture

Anche la prima pagina di Tuttosport, seppur a modo suo, proietta la sua attenzione a Polonia-Italia di questa sera in Nations League. In particolare, il quotidiano torinese sottolinea come la Juventus presterà un occhio di riguardo al suo ultimo acquisto. "Juve, guarda Chiesa", è il titolo scelto per raccontare la sfida di questa sera, che tra le altre cose dovrebbe vedere in campo il neo-bianconero.