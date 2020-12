L'ultima idea di ADL, Corriere del Mezzogiorno: "Museo virtuale nello stadio Maradona"

Nella giornata di ieri c'è stata l'inaugurazione della nuova stazione della Cumana, in quel di Napoli, dedicata a Diego Armando Maradona. Il giorno prima, invece, era arrivata l'ufficialità dell'intitolazione dello stadio. Ma i tributi non sono finiti qui, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. "Museo virtuale nello stadio Maradona", titola il quotidiano che racconta di come ci sia ormai l'intesa tra Aurelio De Laurentiis e il Comune.