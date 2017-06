© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Continua a tenere banco in casa Cagliari il futuro di Marco Borriello. Se ne parla sulla prima de L'Unione Sarda che titola "A Cagliari Borriello vuole restare solo per un anno". Sempre sul fronte del mercato, questa volta in entrata, Vasco Regini della Sampdoria non appare convinto dell'ipotesi rossoblu.