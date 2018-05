L'Unione Sarda, Cagliari: "Di testa, nessuno come Pavoletti"

© foto di Ospiti

Dopo la vittoria di Firenze al Cagliari manca solo un risultato positivo con l'Atalanta per centrare la salvezza. Un traguardo per il quale la società di Tommaso Giulini si affiderà alle giocate del suo bomber: Leonardo Pavoletti. Di lui si parla sulla prima pagina de L'Unione Sarda che titola: "Di testa, nessuno come Pavoletti. Il bomber pronto per il gran finale"