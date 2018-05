L'Unione Sarda: "Il Cagliari in pressing su De Zerbi"

© foto di Federico Gaetano

Taglio basso della prima pagina de L'Unione Sarda dedicata al Cagliari di Tommaso Giulini. Per i rossoblu è il momento di scegliere il tecnico per la nuova stagione e secondo quanto riportato dal quotidiano isolano in queste ore il club starebbe portando avanti un pressing molto intenso su Roberto De Zerbi, allenatore in uscita da Benevento.