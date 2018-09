L'Unione Sarda sul primo successo rossoblù: "Cagliari spettacolo"

© foto di Lazzerini

"Cagliari spettacolo" titola L'Unione Sarda oggi in prima pagina. "I rossoblù dominano a Bergamo, a segno Barella" si legge. Primo successo per i rossoblù in campionato, dopo il ko contro l'Empoli e il pari casalingo contro il Sassuolo subito nei minuti di recupero.