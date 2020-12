La B si apre con un testacoda: stasera c'è Salernitana-Entella. Le aperture dei quotidiani

Testacoda nella 14^ giornata del campionato di B, con la Salernitana che stasera affronterà l'Entella (match che potrete seguire con il consueto live match di TuttoMercatoWeb.com): campani a -1 dalla vetta occupata dall'Empoli, che sabato non ha approfittato in pieno del mezzo passo falso dell'Empoli, liguri fanalino di coda della graduatoria con soli 5 punti e 0 vittorie centrate.

"Castori non si fida: Testacoda di insidie", questa l'apertura del Corriere dello Sport in merito alla partita, con il quotidiano che prosegue poi con le parole del tecnico granata Fabrizio Castori: "Il tecnico: Gara più difficile di quanto non si creda. Vivarini? Sottovalutarlo un errore grave".

Anche perché i campani hanno nel mirino la vetta della graduatoria, almeno per un giorno, come ha evidenziato La Gazzetta dello Sport: "La Salernitana per il sorpasso. Entella in crisi: gioca Mancosu".

C'è poi Tuttosport: "La Salernitana rivuole il 1° posto", questa l'apertura. Nel dettaglio: "Stasera c'è l'Entella. Castori: «Non facciamo l'errore di sottovalutarli, meritano rispetto». Vivarini: «Tanti problemi ma li risolveremo»".

Andiamo poi alla stampa locale. Sul versante salernitano, ecco Il Mattino - ed. Salerno: "Salernitana, che chance. «Ma Entella pericolsa»". "Stasera la sfida più facile solo sulla carta. Castori non si fida: Non li sottovalutiamo".

"Entella a Salerno in cerca della svolta. «All'Arechi serve una prova super»", l'apertura de Il Secolo XIX - ed. Levante, che prosegue poi: "Vivarini: affrontiamo una delle migliori squadre della categoria, ma siamo vivi e pronti alla battaglia".