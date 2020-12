La C oggi in campo: il Bari prova ad accorciare sulla Ternana. Le aperture dei quotidiani

In campo quest'oggi la 17^ giornata del campionato di Serie C, con gli occhi puntanti sullo stadio "Barbera", dove si giocherà un Palermo-Bari dal sapore molto amarcord: le due nobili decadute si sfideranno, con i Galletti che proveranno ad accorciare sulla capolista Ternana, che oggi osserverà la sosta forzata data dal numero dispari di squadre del Girone C.

Su questo, ecco Tuttosport: "Bari per volare", l'apertura. Come poi evidenzia il quotidiano: "Con il Palermo vietato distrarsi. Auteri a caccia del sesto risultato utile di fila".

Più fari sul Palermo per il Corriere dello Sport che apre con "Boscaglia sfida Auteri, una vittoria di prestigio per rilanciare il Palermo", e prosegue poi: "Il tecnico rosanero: «Sarà dura superare i pugliesi». Tra i pugliesi Antenucci affila le armi".

Più in generale La Gazzetta dello Sport: "Serie C: oggi la 17a giornata. C’è Padova-Modena con Palermo-Bari". Sui confronti: "Si chiude oggi il 2020 della C con la 17a giornata, che si apre con 5 gare all’ora di pranzo. E sarà un finale con il botto, visto che il programma regala due match clou: nel girone B Padova-Modena, che deciderà il primo posto (con il terzo incomodo Südtirol pronto ad approfittarne), nel C Palermo-Bari, che mette di fronte due grandi e può far avvicinare gli ospiti alla vetta (la Ternana riposa).