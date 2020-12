La carica di Gattuso per il Napoli. Il Mattino: "Missione Europa per gli azzurri"

Sulle pagine sportive de Il Mattino spazio alla "Missione Europa per gli azzurri". Il club partenopeo con una vittoria in Olanda in casa dell'AZ otterrebbe il pass per il prossimo turno con una giornata d'anticipo. Gattuso ha già caricato i suoi, sottolineando gli errori da non commettere e lo farà nuovamente quest'oggi nella rifinitura. Il tecnico vuole continuità, vuole evitare che ci siano pericolosi alti e bassi e in Olanda occorrerà rivedere il Napoli visto con la Roma.