La domanda del Corriere di Bologna: "Che fine ha fatto triennio Saputo"

Juve, CR7 pronto a farsi interrogare in videoconferenza

Ascoli, Coly: "Mi trovo bene come attaccante. Vivarini bravo"

Venezia, la municipalità di Favaro Veneto dà il via libera al nuovo stadio

Pescara, contusione per Crecco. Intervento chirurgico per Capone

Cremonese, Piccolo torna in gruppo. Affaticamento per tre giocatori

Mancuso: "La Juve uno stimolo in più per dare tutto col Pescara"

La Gazzetta dello Sport: "Non chiamatela B". Al top con 98 prestiti

Il Mattino: "Benevento, l'infermeria non si svuota"

Corriere di Brescia: "Donnarumma, ecce bomber!" Nessuno come lui

Palermo, Aleesami: "In estate richieste dalla A. Voglio giocare al top"

Salernitana, Casasola: "Puntiamo in alto. La Nazionale? Ci penso"

Pescara, ag. Machin: "Vicino il rinnovo. Il prossimo anno andrà in A"

Palermo, differenziato per Lo Faso. Terapie per Chochev

Crotone, Sampirisi: "Trasformiamo la rabbia in energia positiva"

Il Corriere di Bologna di questa mattina apre le proprie pagine sportive ponendosi un interrogativo a proposito del rendimento della squadra di Inzaghi ma anche del progetto societario: "Che fine ha fatto il triennio di Saputo?". Il presidente in passato aveva dichiarato che il secondo triennio di proprietà per fare il salto di qualità, ma nel frattempo la squadra è sedicesima e ha meno punti della stagione passata.

