La doppia apertura del Corriere dello Sport: "Rincorsa Scudetto" e "Vola Napoli"

Il Corriere dello Sport apre con un doppio titolo: "Rincorsa Scudetto" e "Vola Napoli". Stasera in campo Inter e Lazio, pronte a rispondere alla vittoria della Juventus contro il Bologna. Per Marotta e Ausilio scoppia il caso dei prestiti di Sanchez e Moses: si tratta con United e Chelsea per il dopo 30 giugno. Il tecnico biancoceleste preoccupato per le assenze di Luiz Felipe, Lulic, Leiva e Marusic. Conte: "Lotteremo fino alla fine". Inzaghi: "Voglio lo spirito di prima". Ieri importante vittoria del Napoli sul campo del Verona. Gli azzurri passano a Verona (2-0) con Milik e Lozano e ora insidiano la Roma a tre punti.

Squillo Cagliari - "Simeone gol, il Cagliari riparte". Importante successo dei sardi allo scadere, in casa della SPAL, con un gol del Cholito Simeone. Prima vittoria per Zenga, il Cagliari chiude una serie da incubo. In serata successo del Parma, per 1-4, in casa del Genoa, con super Cornelius.

La ripartenza - "Il calcio di notte non piace a nessuno". Le partite che finiscono a mezzanotte scatenano le proteste. In campo le associazioni dei consumatori.

Il rientro - "Super Franck: così diverso da Ronaldo". Ribery non giocava da 205 giorni. Si era fatto male il 30 novembre scorso in uno scontro col leccese Tachtsidis e poco dopo era stato operato alla caviglia.