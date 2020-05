La doppia apertura del Corriere dello Sport: "Risveglio Capitale" e "La Coppa dei tamponi"

Doppia apertura quest'oggi per il Corriere dello Sport: "Risveglio Capitale" e "La Coppa dei tamponi". Lazio e Roma: la gioia per la ripresa. A Formello il primo gruppo guidato da Milinkovic-Savic, calciatori divisi in 5 turni. Inzaghi: "Li ho trovati bene". Stesse precauzioni a Trigoria: assente il solo Zaniolo. Dagli esami nessun contagiato. Intanto, ieri primo vertice per il protocollo. Clima favorevole all'incontro tra la FIGC e il CTS: si va verso il sì agli allenamenti collettivi per la A. Decisiva la linea comune Gravina-medici. Test nelle squadre: 14 positivi, 6 a Firenze.

L'intervista - Franco Baresi festeggia i suoi 60 anni: "Il pallone riporti allegria". I 60 anni dell'ex capitano del Milan: "Rivera, Rocco, Liedholm, Sacchi e Berlusconi i miei riferimenti".

Serie C - Ieri giornata chiave per la Serie C: "Chieste le promozioni di Monza, Reggina e Vicenza. Furia Bari". Chieste le promozioni delle prime tre in classifica e quarta promossa per merito sportivo (Carpi in vantaggio) ma in tanti non ci stanno.