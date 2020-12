La doppia apertura di Tuttosport: "De Ligt sposta la Juve" e "Ibra: Inter, arrivo io!"

vedi letture

"De Ligt sposta la Juve" e "Ibra: Inter, arrivo io!" è il doppio titolo che l'edizione odierna di Tuttosport propone in apertura. L'olandese sempre più decisivo per i bianconeri: con lui la squadra di Pirlo subisce quasi la metà dei gol e recupera palla più avanti. Zlatan, intanto, scalda i motori: oggi test decisivo per il Sassuolo. Lo svedese vuole tenere davanti il Milan e fermare la rimonta nerazzurra.

Torino - In taglio alto c'è spazio per il posticipo che si è giocato ieri: "Toro nell'abisso, ma che scandalo!", si legge. Granata battuti all'Olimpico dalla Roma: "L'arbitro - scrive il quotidiano - espelle ingiustamente Singo al 14', ignora il fallo su Belotti nell'azione dell'1-0 e concede un rigore dubbio a Dzeko". Gli uomini di Giampaolo sono ora ultimi in classifica insieme al Crotone.