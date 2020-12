La doppia apertura di Tuttosport: "Eurocrac Inter" e "Delirio Atalanta"

"Eurocrac Inter" e "Delirio Atalanta": è questa la doppia apertura offerta oggi da Tuttosport. La squadra di Conte non riesce a sfondare il muro dello Shakhtar e a sfruttare il due a zero del Real con il Borussia: "Il fallimento è anche economico", si legge. I bergamaschi, invece, firmano un'altra storica impresa: Muriel stende l'Ajax e firma l'accesso agli ottavi per il secondo anno consecutivo.

Juventus - "Juve su Alaba! Parla Rummenigge!", si legge invece in taglio alto. Il quotidiano rilancia questa notizia di mercato per i bianconeri e introduce così l'intervista esclusiva all'a.d. del Bayern, premiato da Tuttosport come miglior manager europeo: "Pirlo avrà successo, temo i bianconeri".

Torino - In taglio basso c'è spazio anche per i granata: "Giampaolo: rispondiamo sul campo", titola il quotidiano. Dopo la contestazione di martedì, il tecnico chiede alla squadra senso di responsabilità, umiltà e motivazioni extra.

PSG-Basaksehir - Di fianco Tuttosport si occupa anche della sfida tra francesi e turchi, ripresa ieri al minuto tredici dopo l'interruzione per le frasi offensive del quarto uomo: "Tutti in ginocchio contro il razzismo", è il titolo scelto dal quotidiano.