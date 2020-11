La doppia apertura di Tuttosport: "Stadio Maradona" e "Ciao Diego"

vedi letture

È divisa in due, l'apertura odierna di Tuttosport: "Stadio Maradona" e "Ciao Diego", titola il quotidiano, con a corredo le immagini di folle oceaniche che hanno voluto rivolgere l'ultimo saluto all'argentino. Diverse migliaia di persone tra Buenos Aires e Napoli sono scese in piazza per celebrare un campione eterno.

I risultati della serata - In taglio basso c'è spazio anche per i risultati di ieri: "L'EuroNapoli va, Milan 1-1, Roma sì!", si legge. Sorride anche il Toro, mentre il Genoa si aggiudica il derby in rimonta e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia.