La doppia apertura di Tuttosport su Milan e Juve: "In fuga" e "In riga"

Doppia apertura stamane per Tuttosport, che sul Milan titola: "In fuga". Implacabili i rossoneri, che anche senza Ibra stendono la Fiorentina con due reti nel primo tempo ed un rigore fallito. Ora il Milan si trova a +5 su Sassuolo ed Inter, tentando la prima fuga stagionale. E Donnarumma promette: "Resterò qui a lungo". La seconda apertura è invece dedicata alla Juventus: "In riga". Pirlo ha dato la scossa alla squadra e ora dovrà lavorare duramente per un cambio di mentalità e per trovare una leadership alternativa a quella di Ronaldo.

Diego, che notte nel tuo stadio - Taglio alto dedicato alla vittoria nel posticipo serale del Napoli e alla dedica a Diego Armando Maradona. Il Napoli stende la Roma con ben quattro reti, tra i brividi del ricordo del Diez. Lorenzo Insigne apre le marcature su punizione e poi dedica la rete al Pibe de oro, con una maglietta in suo onore.