La Fiorentina blinda Kayode, il Corriere dello Sport: "Accordo verbale per il rinnovo"

La Fiorentina è pronta a blindare Michael Kayode. Nella serata di ieri, a Milano, c’è stato un incontro tra l'agente del giocatore Claudio Vigorelli e la dirigenza viola, rappresentata dal direttore generale Joe Barone: come riferisce il Corriere dello Sport, si è trattato del summit giusto per sancire un accordo verbale per il prolungamento fino al 2028 del terzino e respingere così l'interesse dell'Arsenal.