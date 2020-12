La Fiorentina è strepitosa. Il QS: "Juve in ginocchio, Prandelli in versione Babbo Natale"

La Fiorentina si ritrova all'improvviso, proprio nella notte che non ti aspetti. Il 3-0 sulla Juve può segnare, secondo il QS, la svolta di una stagione sino a ieri orribile: "La vittoria la confeziona Prandelli in versione Babbo Natale - scrive il quotidiano -. Per intensità di gioco, qualità della manovra e atteggiamento, la Fiorentina è davvero tutta un'altra cosa rispetto al recente passato". Ottima la prova di Caceres, che nel primo tempo si prende tutta la fascia, così come quella di Borja Valero, abile a disciplinare il gioco con grande personalità. Ancora una volta Prandelli ha sorpreso tutti, preferendo lo spagnolo a Pulgar in cabina di regia.