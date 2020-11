La furia di Lotito contro Luis Alberto. Il Messaggero: "Non vuole farlo giocare"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è una furia dopo le parole e il comportamento di Luis Alberto di qualche giorno fa. Secondo quanto riporta Il Messaggero il presidente ieri è piombato a Formello e ha convocato tutto la dirigenza per dire che lo spagnolo andava punito con la panchina. Un vero e proprio scontro sulla scelta tecnica. Inzaghi ancora non aveva ricevuto alcuna indicazione dalla dirigenza e in conferenza ha detto: "Ha fatto una cavolata, ma il campo è un'altra cosa", ovvero pagherà una multa ma per me gioca. Oggi si capirà chi l'avrà vinta.