La Gazzetta del Mezzogiorno: "Bari e Foggia, destini incrociati"

La serata di Serie B ha registrato il pari di Bari e Foggia. I galletti sono stati fermati al San Nicola dal Novara sull'1-1, mentre i rossoneri hanno conquistato un punto in occasione del 2-2 di Terni. La Gazzetta del Mezzogiorno in edicola titola in merito: "Bari e Foggia, destini incrociati". Sabato, intanto, è previsto il derby in terra foggiana.