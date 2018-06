La Gazzetta del Mezzogiorno: "Bari, la Serie A resta un'illusione"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta del Mezzogiorno di questa mattina apre in prima pagina con il primo turno dei play off tra Cittadella e Bari con il pareggio per 2-2 dopo tempi supplementari che qualifica i veneti: "Bari, la Serie A resta un'illusione". Il Citta, nonostante una squadra decimata, prosegue nel percorso da sogno e affronterà il Frosinone. I pugliesi relegati ancora una stagione in B.