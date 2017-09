La Gazzetta del Mezzogiorno: "Foggia fermato. Col Bari è Caputo sho"

"Il Foggia fermato dal pareggio. Bari, prima sconfitta a Empoli". Turno amaro per le pugliesi in Serie B, La Gazzetta del Mezzogiorno analizza le prestazioni di rossoneri (fermati sull'1-1 dall'Entella nella prima allo Zaccheria) e dei biancorossi (sconfitti per 3-2 a Empoli). Il protagonista? Un altro pugliese: "è Caputo show".