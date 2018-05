La Gazzetta del Mezzogiorno: "Playoff telenovela, Bari-Cittadella rinviata"

"Playoff che telenovela. Bari-Cittadella è rinviata". La Gazzetta del Mezzogiorno, in edicola oggi, approfondisce sin dalla prima pagina la delicata questione dei playoff di Serie B. In particolare, è stata anticipata a domani l'udienza che deciderà sul deferimento e l'eventuale penalizzazione nei confronti del Bari. La cui partita col Cittadella, in programma sabato alle 18 al San Nicola, sarà di conseguenza rinviata: manca soltanto la comunicazione ufficiale da parte della Lega B. Non è ancora chiaro, però, quando si giocherà.