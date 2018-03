La Gazzetta dello Sport: “Il caso Li: grosso guaio a China Milan”

Una sceneggiatura perfetta: intrighi, tradimenti, soldi (molti soldi), personaggi famosi e poteri forti. Al centro di tutto un oggetto del desiderio, culto e fede per milioni di persone: il Milan. La cessione del club di Silvio Berlusconi è stata la più lunga telenovela in onda sugli schermi della vita reale, spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport in prima pagina con un dossier sulla proprietà cinese del Milan. Ma adesso le puntate più controverse, quelle che hanno visto come protagonista Li Yonghong diventato il patron più o meno un anno fa al posto di Berlusconi, potrebbero essere riviste da un occhio molto più attento, quello del sostituto procuratore di Milano Fabio De Pasquale.