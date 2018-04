La Gazzetta dello Sport: “Inter, crescita zero”

Spalletti sarà mogio per l’occasione mancata di rosicchiare più punti Champions a Roma o Lazio impegnate stasera una contro l’altra o sarà felice per il pericolo scampato? E l’Atalanta? Tanto sforzo per nulla ma tutto sommato può anche tirare un sospiro di sollievo perché la beffa era dietro l’angolo, scrive La Gazzetta dello Sport. Un punto buono per restare in zona Europa, mentre l’Inter che si era ripresa a livello di gioco ma non di risultati (2 punti nelle ultime tre gare) fa un passo indietro nella bellezza, anche causa assenze, e nell’efficacia: non gli capitava da 6 anni di restare a secco di gol per 3 gare di fila.