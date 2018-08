La Gazzetta dello Sport: “Juve e CR7: la legge dei campioni”

© foto di www.imagephotoagency.it

Il marziano si chiama Giack17 ed è alto poco più di ET. Con un assist, un rigore procurato e realizzato, Emanuele Giaccherini ha ribaltato la Juve stellare e ha tenuto avanti il piccolo Chievo fino a un quarto d’ora dal 90’. Poi i bianconeri con un finale rabbioso hanno strappato la meritata vittoria in pieno recupero. Nessuno aveva messo in preventivo tanta fatica per i campioni. Cristiano Ronaldo, il marziano annunciato, è atterrato senza segnare, spiega La Gazzetta dello Sport. Siamo sicuri che un successo del genere è piaciuto da morire ad Allegri perché ha spiegato in una volta sola ciò che il tecnico va predicando da settimane: puoi avere anche in squadra 5 Palloni d’oro e un cielo di stelle, ma se non pareggi la rabbia agonistica di un Chievo, non vai da nessuna parte.