La Gazzetta dello Sport: “Juve stop, che Spal…lata alla maxi fuga”

Contrordine, la corsa scudetto è viva e lotta insieme a noi. La Juve s’inceppa a Ferrara — zero a zero di sbadigli, in cui i bianconeri hanno mostrato poche confuse idee — e per una notte non va oltre il più cinque in classifica. Stasera il Napoli ospita il Genoa e può riaccorciare a meno due, scrive La Gazzetta dello Sport. Tutto riaperto, troppo frettolosi i tanti che avevano ritenuto chiusi i giochi. Chi di fase difensiva ferisce di fase difensiva perisce.