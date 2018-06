La Gazzetta dello Sport apre col debito Milan: "Li ha trovati"

Seguite su TMW tutti gli aggiornamenti in tempo reale! 19.26 - TERMINATA L'ASSEMBLEA: DIRITTI TV A SKY E PERFORM. Lo annuncia Enrico Preziosi, presidente del Genoa, che ha parlato ai media presenti al termine dell'assemblea per l'assegnazione dei diritti tv. "Diritti tv assegnati?...

PSG, mano leggera della Uefa. No sanzioni ma cessioni per 60 milioni

Russia -1, i 10 del Mondiale: in Perù l'era Farfan dura da oltre 15 anni

Mondiale 2026, l'Italia sconfitta: ha votato per il Marocco

Roma, superato il settlement Uefa. Ancora paletti per l'Inter

Roma, il punto sul mercato: i big in uscita e i potenziali eredi

Incontro Samp-Parma, pressing ducale per Viviano. I dettagli

Allegri: "Felicissimo alla Juve, ho detto cortesemente no al Real"

Spal, accordo con l'Hellas per Fares: i dettagli

Samp, fatta per Torreira all'Arsenal: 30 milioni in tre anni

Niente Juve per Gimenez, ha rinnovato con l'Atletico Madrid

Genoa, Preziosi: "Mandragora? Oggi non abbiamo parlato, magari domani"

"Milan: Li ha trovati", titola stamattina la Gazzetta dello Sport nella sua apertura. Il presidente rossonero Yonghong Li ha trovato i 32 milioni di euro da versare ad Elliott, che così sarà rimborsata ed uscirà dalla gestione del club. Il mercato riparte, spiragli anche per l'Europa.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy