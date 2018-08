La Gazzetta dello Sport apre col gol di CR7: "Ha rovesciato il calcio"

© foto di Ospite

Nella giornata di ieri la favolosa rete di Cristiano Ronaldo dello scorso anno, in rovesciata, all'Allianz Stadium e contro la Juventus, è stata premiata come gol dell'anno. "Questo gol ha rovesciato il calcio", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, sottolineando come per il calcio italiano invece valga molto di più. L'ovazione ricevuta a Torino, infatti, avrebbe aiutato il fenomeno portoghese a scegliere la Juventus e l'Italia, mettendole al centro del mondo.