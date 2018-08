La Gazzetta dello Sport apre con Milan-Roma: "Sfida totale"

© foto di Bonan

"Sfida totale". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito alla gara di domani a San Siro che Milan e Roma non possono sbagliare. Sarà Higuain contro Dzeko, in cannibali del gol, ma non solo. Gattuso deve far dimenticare il ko di Napoli; Di Francesco stoppare i dubbi nati dopo l'Atalanta. Primo scontro tra i due club "americani". Singer e Pallotta: affari di amicizia.