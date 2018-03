La Gazzetta dello Sport apre: "Milan che rabbia. Lazio che sballo"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con l'Europa League titolando: "Milan che rabbia. Lazio che sballo". A Londra passa l'Arsenal, in corsa per il titolo europeo resta solo la squadra di Inzaghi. Rossoneri avanti con un bel gol di Calhanoglu ma gelati poco dopo da un rigore che non c'è e che cambia l'esito del match. I biancocelesti hanno giocato con grande personalità a Kiev. Oggi i sorteggi per conoscere la prossima sfida.