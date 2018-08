La Gazzetta dello Sport: "Atalanta a tutto Papu per il colpo Copenaghen"

© foto di Bonan

"Atalanta a tutto Papu per il colpo Copenaghen". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito all'impegno decisivo in Europa League di questa sera. Tutto in 90' dopo lo 0-0 dell'andata: in Danimarca servono una vittoria o un pari con gol. Gasperini punta su Gomez: "Basta giocare come sempre".