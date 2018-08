La Gazzetta dello Sport: "Champions, ci siamo"

© foto di Bonan

"Champions, ci siamo". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito al sorteggio di Montecarlo alle 18. Nasce l'edizione 2018/2019 con quattro italiane che sognano in grande. La Juve di CR7 tra le favorite, l'Inter è una mina vagante, Napoli e Roma in seconda fascia. Ci sono quasi due miliardi in ballo e il nodo Var.