La Gazzetta dello Sport: "Diritti tv, il giudice boccia il bando Mediapro"

© foto di Bonan

"Diritti tv, il giudice boccia il bando Mediapro". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che in prima pagina dedica spazio ai vari temi del calcio italiano. Il Tribunale di Milano - si legge - accoglie l'istanza di Sky: tutto da rifare. Intanto c'è il via libera sulle seconde squadre: si parte ad agosto e giocheranno in C. Per quanto riguarda la Figc, invece, rispunta Abete, candidato unico. E Malagò si arrabbia.