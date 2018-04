La Gazzetta dello Sport dopo Juve-Napoli: "E' qui la testa"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando sulla vittoria del Napoli a Torino contro la Juventus: "E' qui la testa". Un gol di Koulibaly nei minuti finali manda in apoteosi i tifosi azzurri e riporta a -1 la squadra di Sarri. A 4 giornate dal termine lo scudetto è ancora in bilico. Allegri avverte: "Decisiva sabato con l'Inter". Sarri invece si esalta: "Stupendo". La città in delirio tutta la notte.