© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport in prima pagina dedica ampio spazio al mercato bianconero titolando: "Schick, blitz Juve. Visite senza firma". Il giocatore ceco ieri ha effettuato la prima parte delle visite con la Vecchia Signora, poi tornerà per completarle e per firmare il contratto al termine dell'Europeo U21.