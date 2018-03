La Gazzetta dello Sport e la porta azzurra: "E' l'ora di Gigio"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina, in vista della partita amichevole tra Inghilterra e Italia che si giocherà stasera a Wembley, titola in prima pagina: "E' l'ora di Gigio". Donnarumma giocherà titolare al posto di Buffon, che si siederà in panchina come riserva. In attacco, Di Biagio insiste con Immobile, Candreva e Insigne.