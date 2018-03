La Gazzetta dello Sport e la vittoria del Milan: "Mago Silva"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport in prima pagina dedica ampio spazio al Milan titolando: "Mago Silva". L'acuto del portoghese al 94' permette ai rossoneri di battere il Genoa con la squadra di Gattuso che si porta così a -6 dalla zona Champions League con il derby contro l'Inter ancora da giocare. Continua la striscia positiva milanista in Serie A dopo il ko subito in Europa contro l'Arsenal.