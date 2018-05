La Gazzetta dello Sport e la vittoria dell'Italia: "Azzurro Balo"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria dell'Italia di Mancini nell'amichevole contro l'Arabia Saudita: "Azzurro Balo". Super Mario è già protagonista: segna e gioca per i compagni. La nuova Italia diverte per 45', poi subentra la stanchezza. In gol anche Belotti. E il ct esordisce con il sorriso.