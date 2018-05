La Gazzetta dello Sport e Mancini ct: "C'è l'accordo e torna Balo"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con il futuro della panchina della Nazionale: "Mancini ct, c'è l'accordo e torna Balo". L'Italia ha il nuovo allenatore che accetta due milioni all'anno: da lunedì a disposizione, Zenit permettendo. Mario Balotelli sarà uno dei punti fermi. Per iniziare via al 4-2-3-1. Intanto il Mancio spingerà per la gara d'addio di Buffon.