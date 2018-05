La Gazzetta dello Sport esalta Allegri: "Lider Maximo"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Lider Maximo". Il riferimento è chiaramente al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri e alle ennesime vittoria bianconere. In quattro stagioni ha mutato sistemi di gioco, uomini, ruoli e idee. Ha messo le stelle in panchina scatenando reazioni positive. Grandi scelte e, in Italia, solo vittorie. Ora resta da capire quale sarà il suo futuro: dopo l'ufficialità dello scudetto, sarà tutto più chiaro.