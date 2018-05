La Gazzetta dello Sport esalta la Juventus: "7 bellissimi"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "7 bellissimi". Il riferimento è ovviamente allo scudetto della Juventus, il settimo consecutivo. Mai nessuno era riuscito in un'impresa del genere. Allegri a fine del pareggio contro la Roma, ha parlato anche del proprio futuro: "Se non mi mandano via, io resto".