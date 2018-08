La Gazzetta dello Sport: "EuroAtalanta ok. E arriva pure Rigoni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"EuroAtalanta ok. Arriva pure Rigoni. Gasp accontentato". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. In Europa League, l'Atalanta batte l'Hapoel anche in casa (2-0) nel terzo turno preliminare: ora il Copenaghen. L'attaccante argentino arriva in prestito dallo Zenit: in Coppa ha già impressionato.