La Gazzetta dello Sport: "Forcing di Li per il socio Milan. Spunta Preziosi"

"Forcing di mr Li per il socio Milan. E spunta Preziosi". Anche La Gazzetta dello Sport fa il punto sullo stato delle finanze del Milan: il proprietario cinese, spiega la rosea, intensifica la ricerca di un alleato di minoranza. Mentre il presidente e patron del Genoa Enrico Preziosi è stato accostato a un ingresso in società ma ha smentito in maniera chiara: "Illazioni".